CORR. FIO, il commento: "Un altro esame per la svolta"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel suo editoriale sulle colonne del Corriere Fiorentino, il giornalista Ernesto Poesio ha commentato così le prove che la Fiorentina e Raffaele Palladino dovranno affrontare al rientro dalla sosta: "Altro giro, altro test. Gli esami per Palladino sembrano non finire mai. Allenare una squadra come la Fiorentina presuppone spalle larghe e tensione continua da gestire e trasformare in energia positiva. La vittoria contro il Milan è già finita in archivio in attesa di conferme. Così la trasferta di Lecce diventa un altro snodo importante di una stagione iniziata con non poche difficoltà di assestamento dopo la rivoluzione estiva che ha riguardato sia la panchina che la rosa. Contro Leao e compagni la Fiorentina è riuscita per la prima volta ad essere compatta, a dare l'idea di essere consapevole delle proprie debolezze e delle proprie virtù.

Contro i rossoneri c'è stata la conferma di come questa squadra abbia bisogno dei colpi dei propri leader, da De Gea a Kean e Gudmundsson, fino ad Adli e Dodo. A Lecce sarà una partita che nasconde un altro genere di insidie rispetto a quella contro il Milan. Fino ad oggi contro le "piccole" le cose, visti i pareggi con Parma, Venezia, Monza ed Empoli, non sono andate benissimo. [...] Uno sprint di venti giorni fino alla sosta poi il valore di questa Fiorentina sarà più chiaro. Vietato sbagliare".