CORR. FIO, Finalmente il vichingo. Top anche Sottil

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

"So cosa significhi la numero 9 della Fiorentina, la pressione che ne deriva, ma la tengo fuori". Questo un estratto delle parole di Lucas Beltran nel post partita di Fiorentina-Salernitana. L'argentino, come sottolinea il Corriere Fiorentino, finalmente si è sbloccato anche in Serie A dopo le due reti in Conference contro il Cukaricki.

Un gol su rigore in apertura e una serie di ottime giocate che confermano la crescita dell'ex River Plate già vista in occasione della sfida di giovedì sera. Risposta importante per Vincenzo Italiano anche da parte di Riccardo Sottil che un gol e un assist firma una prestazione ottima. L'allenatore siciliano può essere contento del record di 102 reti nell'anno solare 2023 e soprattutto dei 23 punti in classifica, ovvero la quota che la scorsa stagione i viola avevano raggiunto a fine girone d'andata.