CORR.FIO, C'è aria di crisi. Gudmundsson bocciato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è aria di crisi in casa Fiorentina, scrive stamani il Corriere Fiorentino. Altroché ripartenza, a Monza arriva una sconfitta meritata contro l'ultima in classifica reduce da cinque ko di fila, mentre la squadra di Palladino sembra essersi infilata in un tunnel nerissimo. Serve una scossa - sottolinea il quotidiano - dal campo e se possibile con altri innesti dal mercato anche se non sarà facile riuscire ad intervenire.

La Fiorentina è stata inguardabile a Monza, e ha dimostrato che il problema non è la difesa a tre o a quattro ma è molto più serio. Gudmundsson bocciato da Palladino resta negli spogliatoi all'intervallo, questa Fiorentina vaga alla ricerca della luce perduta.