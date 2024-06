COR.SPORT-STADIO, Per Kayode la Viola fa muro. Servono 30 mln

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il giovane terzino italiano nato nel 2004, che ha recentemente prolungato il suo contratto con la Fiorentina, sta suscitando l'interesse di ben quattro club della Premier League. Secondo quanto riportato in edicola dal Corriere dello Sport, Tottenham, Arsenal, Bournemouth e Aston Villa sono tra i club interessati.

Tuttavia, solo quest'ultimi hanno presentato un'offerta ufficiale per Kayode, la quale è stata respinta immediatamente per la cifra ritenuta troppo bassa: 15 milioni di euro. La Fiorentina, desiderosa di fare del suo terzino un pilastro della prossima stagione nel 3-4-2-1 di Palladino, sta facendo muro e non si siederà a un tavolo di trattativa fino a quando non arriveranno offerte di almeno 30 milioni di euro.