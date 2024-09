COR. SPORT, Pongracic in difficoltà nella difesa a tre

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Una delle criticità manifestate dall'avvio di stagione della Fiorentina di Palladino è sicuramente l'adattamento al nuovo sistema di gioco con la difesa a tre. In particolare quello più sofferente in queste partite è stato Marin Pongracic. Come riporta il Corriere dello Sport, il difensore croato ha sempre giocato in una difesa a 4 e quindi avrà bisogno di un po' di tempo per trovare fiducia nella nuova posizione.

Nel frattempo, non è scontata la sua titolarità visto che a fine mercato è arrivato Matias Moreno che, nonostante la giovane età, ha già più esperienza di Pongracic nella difesa a tre. Ci sarà da lavorare sul posizionamento e sulla fase di impostazione, ma Pongracic ha promesso il massimo dell'impegno per riscattare un brutto avvio di stagione.