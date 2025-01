COR.SPORT, Man in stallo. Viola non va oltre 8-10 mln

FirenzeViola.it

Sulle sue pagine odierne, il Corriere dello Sport-Stadio approfondisce il mercato della Fiorentina e fa il punto della situazione Dennis Man, cercato con forza dai viola nei giorni scorsi. La squadra mercato di Commisso - si legge - non è convinta dell’esborso economico per l’esterno di attacco rumeno, con un'offerta che non vuole andare oltre gli 8-10 milioni, mentre la domanda del Parma è di 15.

Dall'Emilia sono disposti a trattare ma il prezzo al momento resta quello. Tutto lascia pensare che la dirigenza viola stia valutando altre ipotesi potenzialmente più interessanti prima di affondare il colpo per Man, con il quale comunque esiste già una bozza d'accordo. Lui sarebbe pronto a vestire la maglia viola. Manca però l'intesa col Parma.