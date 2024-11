COR. SPORT, Kean, stessi numeri di Vlahovic pre Juve

FirenzeViola.it

Moise Kean sta vivendo un momento d’oro, macinando record e scalando classifiche. Con 8 reti segnate dal mese di ottobre, l’attaccante è a un passo dal podio europeo, superato solo da Lewandowski (13), Kane (10) e Vinícius Júnior (9). Considerando tutte le competizioni, Kean ha raggiunto quota 12 gol, eguagliando il rendimento di Vlahovic nel periodo pre-cessione alla Juventus. In Serie A, è secondo con 9 gol insieme a Thuram, dietro solo a Retegui (12).

Come sottolinea il Corriere dello Sport, la chiave del successo è la fiducia che Palladino ha saputo infondergli. Kean stesso riconosce l’importanza del rapporto con il tecnico: "Palladino per me è come un padre, abbiamo una connessione speciale". Il tecnico campano, dal canto suo, lo elogia per l’impegno e la capacità di essere decisivo anche quando non gioca al meglio. Un percorso di crescita che ricorda quello di Batistuta agli inizi a Firenze, e che potrebbe consacrare Kean come uno dei grandi attaccanti del momento.