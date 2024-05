COR. SPORT, Atene blindata: obiettivo 'zero rischi'

FirenzeViola.it

Non è stato dei più facili l’avvicinamento, in termini di organizzazione, della finale di Conference: gli ultimi fatti che hanno riguardato il calcio greco e i tifosi greci (dalle minacce all'arbitro Frappart ai maxiscontri a Berlino tra tifosi del Panathinaikos e dell'Olympiacos) hanno posto di nuovo l'accento sul problema ormai datato della violenza di un movimento sportivo non nuovo a queste cose. Per questo, tutti gli occhi dell'Europa e della Uefa sono puntati su Atene e sulla finale di mercoledì.

Il diktat, lo scrive il Corriere dello Sport, è chiaro: “zero rischi”. A costo di compromettere la libertà dei 30mila che saranno presenti all'Opap Arena. Vale soprattutto per i più di 9mila viola. Il percorso studiato per le due tifoserie (Fiorentina e Olympiacos) è ovviamente diverso e dovrebbe garantire l'impossibilità di entrare in contatto da parte delle due tifoserie. E intorno a loro cosa vedranno i tifosi viola? Una città blindata, con le principali strade che, fino a due chilometri dallo stadio, saranno chiuse per ventiquattro ore a partire dalle 6 di mercoledì mattina. Nel quartiere di Nea Filadelfia in particolare massima allerta: a cominciare dalla mattina del match-day sarà possibile stazionare nei pressi dell'Opap solo se muniti di biglietto. Il piano “zero-rischi” implica anche lo scongiurare che a ridosso dell'evento possano comparire anche i tifosi di “casa” dell'Aek o quelli del Pana per evitare quanto successo a Berlino.