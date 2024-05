GRECIA, Arbitra esce scortata dopo la finale di Coppa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un nuovo episodio di violenza è da annoverare alla ormai lunghissima lista che caratterizza il calcio greco. La direttrice di gara Stéphanie Frappart, che era stata chiamata per arbitrare la finale di Coppa tra Panathinaikos e Aris Salonicco, è stata costretta ad uscire dal Panthessaliko Stadium scortata dalla polizia dopo le minacce subite dai tifosi tessalonici e dal presidente Theodoros Karipidis. L'Aris è stata infatti battuta per 1-0 al 97' ed era precedentemente rimasti in nove per l'espulsione di due giocatori.