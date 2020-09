COR. SPORT, Amrabat e il battesimo di fuoco a S. Siro

Nelle pagine del Corriere dello Sport di oggi si trova un articolo dedicato all'avvicinamento della prossima partita della Fiorentina, sabato sera in casa dell'Inter, partita che sarà anche la prima ufficiale in maglia viola per Sofyan Amrabat. Debutterà alla Scala sotto gli occhi di Rocco Commisso, l'uomo che ha speso 20 milioni per averlo, dopo il colpo di fulmine avvertito lo scorso anno in occasione della sfida tra i gigliati e l'Hellas. C'era anche il Napoli, ma il centrocampista non ha avuto dubbi, scegliendo anche col cuore. Neppure Iachini sembra averne, per quanto riguarda la sua collocazione in campo: davanti alla difesa.