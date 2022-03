COR.FIO., Riecco Castro: un gol per tornare al 100%

Anche l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino dedica spazio questa mattina alla "rinascita" sportiva di Gaetano Castrovilli, che si è del tutto trasformato dopo mesi molto difficili durante i quali il numero 10 ha dovuto fare i conti con tantissime problematiche: dopo Saponara, Duncan e Bonaventura, dopo Callejon (spesso criticato, ma a lungo indispensabile per gli equilibri di squadra) e dopo esser riuscito a riportare con la testa sulla Fiorentina uno come Amrabat, a Vincenzo Italiano è rimasta un’ultima missione da compiere: recuperare la sua mezzala di talento. Un compito che nemmeno il mister probabilmente immaginava così tosto e che ne ha messo a dura prova la pazienza. Da circa un mese Castrovilli non è più uscito dal campo: titolare a Bergamo, e poi ancora contro Spezia, Atalanta (in campionato), Sassuolo e Juventus. Mai, in questa stagione, aveva trovato tanta continuità. Colpa di un rendimento mai all’altezza delle aspettative. Da alternativa di lusso, a titolare. Sarà così anche domani, in una sfida perfetta per chiudere il cerchio. Da Verona, al Verona, per dimostrare una volta per tutte di essere tornato.