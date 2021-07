COR.FIO., Regista e non solo: che serve sul mercato

Dopo una settimana di allenamenti e due amichevoli alle spalle, la Fiorentina ha già mostrato debolezze e punti di forza. Il mercato probabilmente decollerà solo a fine agosto e - secondo il Corriere Fiorentino - in attesa del rinnovo (o meno) di Dusan Vlahovic servirà un vice del serbo, vista la condizione non delle migliori di Kokorin con Simy tra i candidati. Sulle fasce va completato il reparto, così come a centrocampo andrà trovato un regista. In difesa molto dipenderà da Lirola, mentre Milenkovic e Pezzella si confronteranno con Barone e Pradè alla luce di eventuali offerte.