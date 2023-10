COR.FIO, Napoli e Viola all'insegna di Nico e Kvara

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

"La sfida del dribbling". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino per parlare della sfida di questa sera Nico Gonzalez e Kvaratskhelia. Fiorentina e Napoli punteranno forte su di loro per provare a rimanere aggrappati alla zona Champions.

Nico ha già segnato quattro gol in campionato, due in Conference e uno in Nazionale, è l'esterno più in forma del campionato. In questa stagione l'argentino si è trasformato in un leader tecnico e carismatico di una squadra che segna tanto (già 20 gol tra campionato e coppa) e che ha trovato in lui e Bonaventura i punti di riferimento di cui aveva bisogno come il pane. Nico sta facendo il salto di qualità tanto atteso soprattutto in termini di continuità. La sua dote migliore è sicuramente il colpo di testa, ma adesso riesce anche ad essere utile alla manovra e ai compagni, grazie al lavoro svolto da Vincenzo Italiano.

Dall'altra parte c'è però Khvicha Kvaratskhelia, "il ragazzo magico" che lo scorso anno ha stupito tutti e ha trascinato il Napoli di Spalletti alla vittoria del campionato: 12 gol e 13 assist. Kvara però, quest'anno si aggira più lontano dalla porta. Rudi Garcia gli ha chiesto più copertura sulla fascia e lui, inizialmente, ha faticato parecchio. Il georgiano è comunque in ripresa e, infatti, ha superato Nico nella classifica dei dribbling riusciti (10 a 8). Contro l'Udinese ha fatto un gol e fornito un assist e contro il Real Madrid ha fatto una gran prestazione. La Fiorentina è avvisata: Kayode avrà un impegno non facile.