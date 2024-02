COR.FIO., Il perché del possibile cambio di modulo

FirenzeViola.it

Il Corriere Fiorentino punta forte sul ritorno al 4-3-3 della Fiorentina, dedicando la prima pagina dell'edizione odierna e due approfondimenti sul tema. Quando si è trovato in difficoltà Vincenzo Italiano ha cambiato più volte, e perché non farlo ora? In principio fu con la posizione di Torreira da finto trequartista. Italiano ha spesso dimostrato di non essere un "talebano" e di voler cambiare per necessità di uomini e di risultato e questa stagione abbiamo visto anche la difesa a tre.

Per questo, quella di stasera per il Corriere sarà l'ennesima variazione di spartito: un ritorno al 4-3-3 che nasce non solo dalla voglia di non perdere per strada Bonaventura (che in caso di cambio tattico sarebbe impiegato da mezzala) ma anche dallo studio della Lazio. Non a caso anche l’anno scorso, pur avendo già virato verso il 4-2-3-1, nella gara dell’Olimpico Italiano se la giocò con un centrocampista in più. Adattarsi, senza snaturarsi. È questa, scrive il Corriere sperando che funzioni, l’idea.