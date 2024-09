COR.FIO., Già schierati 25 giocatori ma la difesa non va

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come sottolinea il Corriere Fiorentino, Raffaele Palladino ha già schierato 25 calciatori in questo inizio di stagione, un numero molto alto con l'intento di valutare al meglio la rosa a sua disposizione. Una scelta inevitabile per chi si è ritrovato alla guida di un gruppo rinnovato, ma dalle pesanti ripercussioni in termini di gioco e risultati, tanto che persino il dogma della difesa a tre ha fatto storcere il naso. In questa sosta dovranno essere gettate fondamenta più solide, altrimenti l’autunno fiorentino rischia di farsi ostile scrive il quotidiano. Il reparto più in difficoltà è la difesa che con Pongracic che non ingrana non riesce a trovare solidità.