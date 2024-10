COR. FIO., Domani secondo incontro Commisso-Funaro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Non solo campo. All'indomani di Fiorentina-The New Saints, Rocco Commisso e Sara Funaro saranno di nuovo uno di fronte all'altra. Lo scrive il Corriere Fiorentino, che rivela come nella giornata di domani è in programma un incontro tra il presidente della Fiorentina e la sindaca di Firenze: al centro del meeting, ovviamente, la situazione dello stadio Artemio Franchi, nello specifico, il cronoprogramma dei lavori, con l'obiettivo comune di completare i cantieri il prima possibile. Comune e società si troveranno quindi ancora una volta a un tavolo per cercare di aver più chiari i prossimi step.