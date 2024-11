COR.FIO., Brividi per Fiorentina-Inter: da match scudetto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come prima, più di prima. E tanti saluti a chi temeva che la sosta avrebbe potuto rompere l’incantesimo. La Fiorentina riparte esattamente da dove aveva lasciato, infila la settima vittoria di fila in campionato (la quarta in trasferta) e continua a restare lassù, seconda (in coabitazione) ad appena un punto dal Napoli capolista. Vengono i brividi, scrive oggi il Corriere Fiorentino, a guardare la classifica e a pensare a domenica quando al Franchi arriverà l’Inter per quello che non sarà né più, né meno, di un match scudetto. Incredibile, ma vero. E se certi pensieri son probabilmente eccessivi di certo non lo sono le ambizioni da Champions.

Lo dice la classifica (appunto), ma lo testimoniano soprattutto le risposte che questa squadra continua a dare. Un esame dopo l’altro. Un gradino dopo l’altro, e chissà fino a dove. Lo scopriremo solo vivendo ma ormai, e gli indizi sono sufficienti, abbiamo la prova di quanto questa squadra sia matura. È questa, la straordinaria forza di questa Fiorentina. Saper giocare e soffrire (se serve) da squadra, insieme, per poi calare i propri assi e portare a casa il piatto. Così fanno, le grandi, e ormai diventa difficile far finta che i viola non lo siano.