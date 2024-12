COR.FIO., Bicchiere pieno. È la Viola dei 3 moschettieri

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Vittorie contro Lazio, Milan, Roma e un pareggio contro la Juventus e fine anno al quinto posto. Il brindisi della Fiorentina non può che essere con il bicchiere pieno. Nonostante le difficoltà dell'ultimo mese, tra tragedie sfiorate, stanchezza e un evidente appannamento, i viola escono da Torino con l'obiettivo principale raggiunto: respingere l'assalto, non farsi superare dai bianconeri e non perdere troppo terreno dalle altre pretendenti per un posto in Champions". Il Corriere Fiorentino, con la firma di Ernesto Poesio, inizia così il suo commento sul pareggio della Fiorentina in casa della Juventus. Prosegue poi l'analisi, dando a Cesare quel che è di Cesare, riconoscendo i meriti della squadra grazie a tre singoli, definiti addirittura "moschettieri":

Il simbolo, anche plastico, del carattere di questa Fiorentina è l'immagine di Kean che difende un pallone a centrocampo con ogni fibra in tensione e poi stringe i pugni per il fallo subito. Ci sono voluti muscoli per reggere lo scontro di Torino, caparbietà, ma anche i guantoni e i riflessi di De Gea, che come il suo compagno che gioca dall'altra parte del campo, sta mettendo tutto il suo talento nel motore viola. Sono state almeno tre le parate decisive del fuoriclasse spagnolo, che ha regalato ai compagni la possibilità di recuperare fino alla fine la partita. Il terzo protagonista è senza dubbio Riccardo Sottil, uno dei pochi della vecchia guardia che sembra aver tratto vantaggio dal cambio di panchina e dai nuovi equilibri all'interno dello spogliatoio".