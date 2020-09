COR. FIO., Bentornato Pulgar: le ipotesi sul rientro

Il Corriere Fiorentino dedica ampio spazio a Erick Pulgar, ultimo giocatore viola ad aver sconfitto il Covid. Il centrocampista appena avrà il via libera dallo staff sanitario si metterà al lavoro per recuperare la condizione migliore e poi scendere in campo. Ricordiamo che il cileno ha dovuto saltare tutta la preparazione precampionato ed è quindi rimasto indietro rispetto ai suoi compagni: non è da escludere che si possa approfittare della sosta per le nazionali dopo le gare contro Sampdoria e Spezia per curare la parte atletica. Iachini non vede l'ora di rivedere Pulgar in campo.