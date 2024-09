CASTRO, Ritorno al Franchi da ex. Come verrà accolto?

FirenzeViola.it

Non solo Cataldi, anche Gaetano Castrovilli vivrà una domenica speciale ritornando in quello stadio dove ha trascorso gli ultimi cinque anni della propria carriera. Come scritto da La Gazzetta dello Sport, la storia tra il centrocampista pugliese e i viola si è interrotta a giugno, quando il contratto del giocatore è scaduto senza che la società gli proponesse il rinnovo, anche se la fine del rapporto risale addirittura ad un anno fa, quando Castro sembrava ormai certo del suo trasferimento al Bournemouth salvo poi che l'accordo saltasse per i guai fisici che lo hanno tenuto ai box per quasi tutta la stagione. La rosea si interroga anche su come lo accoglierà il Franchi, dato che diversi tifosi hanno rimproverato la società di non averlo trattenuto, mentre alti se la sono presa con il giocatore, reo di voler essersene andato.

