CASTRO, Ok a ottobre. E Pulgar punta già Udine

Spazio ai temi di campo sulle pagine odierne de La Nazione Castrovilli ha fatto ritorno a Firenze dopo quattro notti di ricovero presso l’ospedale di Genova ma dovrà da oggi osservare un periodo di riposo totale (almeno una settimana) prima di poter tornare in gruppo. Probabile dunque che il talento pugliese possa rientrare tra i convocati dopo la sosta di ottobre. Nel frattempo la Fiorentina è tornata subito in campo per iniziare a preparare la gara di domenica contro l’Udinese, in vista della quale i viola potranno sfruttare il fatto che si presenteranno alla sfida con 48 ore di riposo in più rispetto alla squadra di Gotti, impegnata stasera all’Olimpico contro la Roma. Ancora acciaccati (e a parte) Venuti e Pulgar che tuttavia puntano a recuperare in tempo per il match della Dacia Arena.