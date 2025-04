Gudmundsson deluso dal cambio a San Siro, Beltran pronto a scendere in campo

vedi letture

Raffaele Palladino sembra pronto a fare un cambiamento in vista della sfida di questa sera: dentro Lucas Beltran, fuori Albert Gudmundsson. La Gazzetta dello Sport analizza le opzioni in attacco, con Gudmundsson che potrebbe cedere il posto all'argentino, soprattutto dopo il suo disappunto per il cambio durante la partita con il Milan.

Un'altra possibilità, se Kean dovesse partire dalla panchina, sarebbe schierare Nicolò Zaniolo come punta centrale, con l'intento di rilanciarlo anche psicologicamente. Palladino, tuttavia, preferisce non sbilanciarsi e si limita a sottolineare: "Zaniolo sta entrando bene nel gruppo, si sta allenando con impegno, e sono certo che quando avrà l’occasione la sfrutterà al massimo".

Con una Serie A che attende domenica, Palladino sa che servono forze fresche per affrontare la sfida europea e mantenere alta l'ambizione della Fiorentina.