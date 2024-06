GRAZIANI, Retegui lo approvo. Nico? Nessuno è incedibile

FirenzeViola.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio ha pubblicato un'intervista all'ex calciatore, tra le altre anche di Fiorentina e Torino, Francesco, per tutti Ciccio, Graziani. L'ex attaccante campione del mondo con la Nazionale nel 1982 ha parlato del mercato viola in fase offensiva, partendo da un giudizio su Mateo Retegui: "Mi piace molto. Uno che veste la maglia azzurra ha sempre qualcosa di speciale. È giovane ma ha già una discreta esperienza. È veloce quanto basta per mettere in difficoltà gli avversari, tecnicamente ha delle doti e sa come si gioca in sintonia con la squadra. 20 milioni li ritengo una cifra alla portata degli uomini di mercato di Commisso. Il rapporto qualità prezzo mi convince. Secondo me renderebbe meglio vicino ad un altro attaccante come è stato quest'anno al Genoa insieme a Gudmundsson. Ecco io accanto a Retegui metterei Pinamonti che è un altro attaccante che mi piace, ha solo bisogno dell'ambiente adatto per affermarsi definitivamente".

Su Beltran e Nico

"Degli attaccanti attualmente in rosa io confermerei solamente Nico e Beltran. A Beltran andrebbe data una seconda possibilità di affermarsi definitivamente dopo una stagione per mille motivi di alti e bassi. Ha colpi importanti. Nico lo terrei ma nessuno è incedibile se arriva un'offerta irrinunciabile".