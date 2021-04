GAZZOLI, Soffro di aritmie. Quando sento di Astori...

Intervistato dal Corriere della Sera, il noto conduttore radiofonico di Radio Deejay, Gianluca Gazzoli, ha raccontato del suo rapporto con le aritmie cardiache di cui soffre fin da bambino, facendo un riferimento anche al caso di Davide Astori: «All’inizio credi di essere l’unico al mondo, ma non è così. Le malattie cardiache che provocano aritmie sono diverse, le scosse ci accomunano tutti. Se dopo aver letto il mio libro anche una sola persona capirà che ci si può convivere e farà una cosa bella in più, sarò contento. Meglio ancora se si risparmierà le stupidaggini che facevo io, tipo nascondere la malattia ai medici per continuare a fare sport. Ecco, mi sento male quando ancora sento del ragazzino che muore giocando a calcio nel campetto, o del dramma di Davide Astori, il capitano della Fiorentina che non sapeva di essere malato. Spero anche che il mio libro faccia conoscere meglio questi pericoli».