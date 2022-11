GAZZETTA, Tutto facile ma a Riga non c'è gioia

La sfida di ieri sera è andata come doveva andare, con il tenerissimo Riga affondato appena in 45 minuti. Peccato che anche il Basaksehir abbia sbrigato facilmente la pratica con gli Hearts. Così la vittoria non è servita a evitare il playoff con una delle retrocesse di Europa League (lunedì il sorteggio). E il rammarico per la falsa partenza in Conference con quel pareggio proprio col Riga aumenta, come ha sottolineato lo stesso allenatore Vincenzo Italiano in conferenza stampa. Ma si può trovare del buono anche in questo successo. Come la conferma che la Fiorentina ha ritrovato Cabral, al secondo gol consecutivo dopo quello di La Spezia (tre nelle ultime quattro gare, col rigore all’Inter). E sta cominciando a scoprire il vero Barak, più a suo agio negli schemi viola e pure in crescita sotto il profilo della condizione fisica. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.