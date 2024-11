GAZZETTA, Tra Inter e Fiorentina sarà un vero spareggio CL

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Domani andrà in scena la prima sfida per i viola dopo questa lunga sosta delle Nazionali: Como-Fiorentina. La formazione di Palladino punta alla settima vittoria consecutiva, dopo aver superato Milan, Lecce, Roma, Genoa, Torino e Verona. La sfida contro la squadra lombarda non sarà priva di insidie, ma l’entusiasmo che si respira a Firenze alimenta i sogni.

Tornare a casa con tre punti significherebbe avvicinarsi sempre di più al traguardo della Champions League. Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, un successo a Como proietterebbe la Fiorentina alla sfida del 1° dicembre al Franchi contro l’Inter a pari punti. In questo scenario, quella partita si trasformerebbe in un vero e proprio spareggio per la qualificazione alla Champions League.