GAZZETTA, Sottil fumoso, Ikoné dribbla troppo: sta a loro

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla dei giocatori della Fiorentina che stasera contro il San Gallo dovranno mettersi in mostra. Contro i New Saints non brillarono né Riccardo Sottil, né Jonathan Ikoné e nemmeno Christian Kouamé. Oggi quest'ultimo deve provare a fare il Kean, perché l'ivoriano - scrive la rosea - fin qui non sta convincendo del tutto. Sottil viene definito fumoso, gli manca concretezza. E Ikoné a volte osa e dribbla troppo: alla prima europea 20 giorni fa ha sbagliato l'impossibile, indispettendo la Nuova Fiesole che sa farsi sentire. Stasera tocca a loro.