GAZZETTA, Dea vola alto. Viola ancora a rischio

Anche La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola, analizza la gara di ieri sera tra Fiorentina e Atalanta. La vittoria sulla Fiorentina per 3-2 consente alla squadra di Gasperini di rispondere subito al Napoli. La Fiorentina - si legge - resta in un zona rischio ma ha comunque 8 punti di vantaggio sulla terzultima e durante la gara ha una marcia in meno. Chiude il primo tempo senza scagliare un solo tiro nello specchio della porta difesa da Gollini. Nella ripresa prende fiducia, ma non ha la forza di rialzarsi dopo il gol di Ilicic.