GAZZETTA, Da De Paul a Cassata: punto di mercato

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica un trafiletto al mercato della Fiorentina, concentrandosi in particolare sui nomi relativi al centrocampo del presente futuribile. Per Amrabat la Viola resta in attesa di capire gli sviluppi tra Napoli e Verona, ma è su Duncan che c'è il pressing più forte. Il Sassuolo deve scendere di circa 5 milioni dalla propria richiesta: la speranza è di limare la differenza negli ultimi giorni di mercato. Piace Mandragora, ma ad ora non ci sono margini come per Vecino e Fofana, scrive la rosea. Quasi impossibile anche l'offensiva per De Paul, mentre Cassata è un'idea da tenere in considerazione.