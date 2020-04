GAZZETTA, Chiesa e Castrovilli nel piano di Zhang

Ci sono anche Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli nei piani dell'Inter di Zhang. Lo scrive stamani La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come l'attaccante non sia mai uscito dai radar nerazzurri: Conte lo vedrebbe bene impiegato a tutta fascia, ma di mezzo ci sarebbe la Juventus e una quotazione che non scenderà sotto i 50 milioni. Occhi puntati su Firenze anche per quanto riguarda Castrovilli. Non è un mistero che il centrocampista piaccia ad Appiano Gentile, anche se al momento è Corentin Tolisso l'obiettivo numero uno per il centrocampo nerazzurro.