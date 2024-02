GAZZETTA, Beltran e Soulé: tango argentino al Franchi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport stamani in edicola presenta Fiorentina-Frosinone anche come la sfida tra Lucas Beltran e Matias Soulé, i due talenti argentini che stanno provando a prendersi la Serie A. Il primo in campionato è andato a segno 5 volte, a cui si aggiungono 2 reti in Conference, e il secondo ha spiccato il volo, è a quota 10 e, a differenza del suo connazionale, è già da considerarsi un insostituibile. Accomuna i due giovani attaccanti anche la duttilità, visto che possono svolgere praticamente tutti i ruoli in un attacco. Saranno loro a ballare il Tango oggi al Franchi.