GARANZINI, Gol annullato all'Atalanta una vergogna

Il collega Gigi Garanzini ha scritto un fondo per La Stampa sull’ultima giornata di Serie A: “Ci sono imprese che la copertina non la meritano: la pretendono. Innanzitutto, dunque, giù il cappello davanti al Sassuolo che quest'anno ha vinto nell'ordine sui campi di Juventus, Milan e Inter. Gli statistici di professione diranno quante volte sia accaduto nella storia a una squadra di provincia: pochissime di sicuro, magari anche nessuna. L'ultima, racconta l'almanacco, fu la Fiorentina del '55-'56. Ma, tanto per cominciare, dar di provinciale a Firenze vorrebbe dire da qui in poi entrarci col passaporto, altro che green pass: e poi quella squadra con Julinho, Virgili, Montuori, e Bernardini in panca, vinse molto semplicemente lo scudetto. […] Quanto al ko dell’Atalanta, il gol annullato a Malinowskyi non è un errore: se lo si vuole battezzare come merita la scelta lessicale, a piacere, è tra scandalo e vergogna. Il marcatore parte nettamente da dietro, il compagno in offside di centimetri non c'entra nulla con l'azione”.