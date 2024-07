GALLIANI, Palladino? Orgoglioso di lui. Su Colpani...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha pubblicato un'intervista all'Amministratore Delegato del Monza Adriano Galliani. In una chiacchierata in cui sono stati toccati vari temi, dalla presentazione dell'ex calciatore del Milan Alessandro Nesta come nuovo allenatore del Monza agli obiettivi stagionali dei brianzoli, l'ex dirigente rossonero ha parlato anche del nuovo allenatore della Fiorentina, in Lombardia fino allo scorso giugno, Raffaele Palladino. Queste le sue parole sull'addio del tecnico campano: "Dispiaciuto? No, al contrario sono orgoglioso. Orgoglioso di lui, come di Carlos Augusto o di Di Gregorio. Raffaele ha scelto una squadra che gioca le coppe europee, è stata una scelta legittima. Io l'ho corteggiato e ho sperato rimanesse ma i rapporti restano affettuosissimi. Si è comportato bene con noi, poteva andarsene un anno fa e invece ha rispettato la parola data a me e Berlusconi. Non ha fatto nessuno sgarbo al Monza".

L'A.D. dei brianzoli ha poi analizzato anche le voci di mercato circa l'interesse forte dei viola per Colpani: "Colpani? Non dico nè che si muoverà nè che non si muoverà. Faccio mercato da 50 anni, ciò che non capita in un mese può capitare in un minuto. Posso dire che per Colpani non c'è nessuna trattativa in corso, poi cosa succederà non lo so".