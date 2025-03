Gabriel Batistuta a Pietrasanta con Irina per salutare Luciano Dati

vedi letture

Gabriel Omar Batistuta si gode queste giornate in Toscana in vista della partita d'addio di Pepito Rossi che lo vedrà in campo sabato sera al Franchi, dove Batigol è già comparso durante il secondo tempo di Fiorentina-Juventus prendendosi gli applausi dei tifosi viola. Come riporta l'edizione odierna del Tirreno, il "Re Leone", come è stato soprannominato Batistuta, si è goduto nella giornata di ieri un caffè a Pietrasanta insieme alla moglie Irina per fare visita all'amico ed ex massaggiatore viola Luciano Dati. Subito è partita la richiesta di selfie e dediche per il bomber argentino.