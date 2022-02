FRANCHI, Verso la Juve: il tutto esaurito è più vicino

Sempre più febbre Fiorentina. Secondo quanto riporta La Nazione, gli 11.685 tifosi che hanno sottoscritto l'abbonamento per il girone di ritorno hanno quasi tutti esercitato il diritto di prelazione per la partita contro la Juventus. Da oggi scatterà anche la vendità libera per tutti gli altri possessori di una InViolaCard attivata prima del 20 febbraio: dalle 9.30 sono infatti disponibili i biglietti. Lunedì le attese hanno superato anche i 60 minuti e l'obiettivo del tutto esaurito sembra essere sempre più vicino vedendo le premesse. Il tagliando verrà caricato in formato digitale sulla tessera di ciascun intestatario di biglietto e non occorrerà stampare niente: chi, invece, fosse in possesso di una card sottoscritta in passato ma scaduta, potrà recarsi al Fiorentina Point di Via dei Sette Santi per chiedere la riattivazione della card e, subito dopo, procedere ad acquistare il biglietto. Da lunedì prossimo fino all’inizio della partita, sempre che ci sia ancora disponibilità di posti, scatterà la vendita libera: i residenti nel comune di Firenze potranno comprare il biglietto anche senza InViolaCard, ma esclusivamente presso i punti vendita del territorio comunale.