FRANCHI, Stasera 20mila tifosi: data e orario non aiutano

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Stasera al Franchi per Fiorentina-Udinese ci dovrebbero essere 20mila spettatori. Un numero non banale - sottolinea La Nazione - anche se resteranno invenduti parecchi biglietti. Il lunedì alle 18.30 però è il momento peggiore per chi vuole recarsi allo stadio, tanto più a poche ore dal Natale. I tifosi in ogni caso risponderanno e arriveranno a riempire buona parte dell'impianto per una partita che si annuncia molto importante per la Fiorentina di Palladino che vuole ripartire subito dopo la sconfitta contro il Bologna e il pareggio sbiadito contro il Vitoria Guimaraes.