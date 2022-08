FRANCHI, In 28mila i viola. Settore ospiti esauriti

Per l'esordio in campionato la Fiorentina si aspetta la presenza al Franchi di circa 28mila tifosi. Proprio ieri è terminata la campagna abbonamenti, è stata superata la quota di 20.000 tessere sottoscritte, il dato definitivo dovrebbe aggirarsi intorno ai 21.000, a cui aggiungere i 7/8 mila tifosi che hanno comprato il biglietto singolo. Ci saranno anche molti tifosi ospiti, in arrivo da Cremona per il ritorno della loro squadra in Serie A dopo 26 anni dall’ultima volta. Il settore ospiti sarà addirittura esaurito: sono stati venduti tutti i 1.210 biglietti messi a disposizione dalla Fiorentina. Riporta questi dati La Nazione.