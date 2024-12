FORMAZIONE, Col Cagliari torna Adli. Gud scalpita

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Saranno almeno due i cambi di formazione rispetto alla gara contro l’Empoli di mercoledì in Coppa Italia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, domani alle 12:30 al Franchi si assisterà al ritorno dal primo minuto di Yacine Adli, assente mercoledì a causa di un’influenza. Con l’assenza di Edoardo Bove, la capacità di verticalizzare del franco-algerino diventa una risorsa ancora più importante per la Fiorentina. L’altra novità riguarda il portiere: David De Gea riprenderà il suo posto da titolare in Serie A, dopo una prova non brillante di Terracciano.

In Conference League, invece, spazio giovedì a Martinelli, che sarà tra i pali contro il LASK. La vera incognita per Raffaele Palladino riguarda le condizioni di Albert Gudmundsson. Per l’islandese, si legge, è consigliabile un rientro graduale, motivo per cui l’opzione più probabile resta la conferma di Lucas Beltrán dal primo minuto. Decisivo sarà l’allenamento di rifinitura di oggi, che aiuterà l’allenatore a sciogliere ogni dubbio sulle scelte di formazione.