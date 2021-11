DV9, E' uno show: Commisso chiede quasi 80 milioni

Dusan Vlahovic è allo stesso tempo l'attaccante che fa sognare Firenze e quello che la fa tremare per colpa del mercato. Il tema del suo rinnovo è uno di quelli che scotta ed il suo potenziale immenso fa sì che la sua cessione possa essere una delle operazioni più importanti di tutto il prossimo mercato. La Fiorentina vorrebbe rinnovargli il contratto con un ingaggio da top e puntare su una clausola rescissoria a garanzia dello stesso, ma per ora nessun accordo è stato trovato. Il suo gesto dopo la rete al Milan qualcosa avrà significato in chiave futuro.

Commisso continua a chiedere una cifra importante e non si siederà a trattare con chi non presenterà una proposta che superi i 70 milioni di euro e si avvicini molto agli 80. Il Manchester City prima e il Tottenham adesso hanno fatto girare qualcosa di più di semplici voci che i soldi potrebbero non essere un problema, ma il dilemma è se non lo saranno a gennaio o in estate. Da tenere presente c'è anche il pressing della Juventus che potrebbe però acquistare il serbo solamente in vista della prossima stagione e non nella finestra di riparazione. A riportarlo è La Nazione.