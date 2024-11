D. MALDINI, La Viola osserva ma non lascerà Monza ora

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniel Maldini è al centro del progetto del Monza, anche se il suo futuro è costantemente monitorato da diversi club, tra cui Atalanta, Inter, Juventus ma soprattutto Fiorentina. Tuttavia, come ricorda la Gazzetta dello Sport, le clausole da 12 e 15 milioni (per l'Italia e per l'estero) non sono valide per gennaio, e il Monza non ha intenzione di ascoltare offerte per la stagione in corso. Maldini è un riferimento per la squadra di Nesta, anche se un numero maggiore di gol potrebbe renderlo ancora più decisivo. L'obiettivo di Maldini è chiudere la stagione con una cifra doppia tra gol e assist.