CUTRONE, Quagliarella alla Juve? Samp pensa a lui

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno alla Sampdoria e alla Juventus che vuole Fabio Quagliarella con il titolo seguente: "Si può chiudere presto". L'attaccante è in scadenza di contratto e malgrado i doriani siano rimasti sorpresi dall'interesse non creeranno impedimenti per gli ottimi rapporti con i bianconeri e per la riconoscenza nei confronti del numero 27. Quagliarella sta valutando la proposta perché tornerebbe a lottare per scudetto e Champions League a 38 anni. La società blucerchiata vorrebbe monetizzare però qualcosa e trovare un sostituto prima di cederlo: tra le piste che stanno sondando, a prescindere, da qualche tempo c'è quella che porta a Patrick Cutrone, attaccante in uscita dalla Fiorentina che tanto farebbe comodo alla Sampdoria.