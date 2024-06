CURVA FIESOLE, Ieri la festa poi il trasloco in Ferrovia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come ogni anno, anche al termine di questa stagione si è svolta la tradizionale festa della Curva Fiesole preparata dai gruppi organizzati del tifo viola. Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, i festeggiamenti si sono svolti allo stadio Franchi sotto le gradinate del settore di Maratona. Una stagione faticosa, tra le tante trasferte e la morte di Joe Barone, ma ricca di bei momenti come alcune coreografie e l'anniversario dei 50 anni dalla nascita degli Ultras Viola '73. A partire dalle 16 (e fino alle 2 di notte) i gruppi della Fiesole hanno organizzato varie attività di intrattenimento alla presenza di famiglie e bambini, con il tradizionale discorso di fine anno tenuto dai rappresentanti dei vari club.

Ovviamente non poteva mancare un cenno al fatto che quello appena passato è stato l'ultimo anno con la Curva Fiesole così come è sempre stata conosciuta. I lavori di ristrutturazione infatti sono iniziati e la Curva diventerà una gradinata moderna, mentre per la prossima stagione i gruppi traslocheranno in Ferrovia.