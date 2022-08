CORR.FIORENTINO, Torna Commisso: ecco l'agenda

Il Corriere Fiorentino racconta che chi conosce Rocco Commisso lo racconta come un leone in gabbia dopo l'assenza forzata che lo ha costretto lontano da Firenze per mesi. Ora però è pronto a tornare per assistere all’esordio in campionato contro la Cremonese, così come sarà in tribuna per l’andata del playoff di Conference League prevista per giovedì 18 e per la successiva trasferta di Empoli.

L’agenda (l’arrivo è previsto per sabato, ma non ci sono certezze scrive il quotidiano) è fitta e non è dato sapere per quanto tempo Commisso si fermerà anche se è probabile che decida di aspettare fino alla sfida con la Juventus. Sul tavolo tante questioni da risolvere, una su tutte lo stadio con un incontro già fissato con il sindaco Dario Nardella. Poi la squadra da conoscere e il mercato da chiudere: sarà un fine agosto intenso per la Fiorentina.