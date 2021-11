CORR.FIORENTINO, Intrigo Vlahovic. Paratici...

A Torino si ricordano bene di Dusan Vlahovic, sottolinea stamani il Corriere Fiorentino. Un tocco sotto dolce dopo una corsa devastante in campo aperto nel 3-0 con cui la Fiorentina ha vinto l'anno scorso allo Stadium, un cucchiaio al ritorno su rigore. Sabato per l'attaccante non sarà una partita come le altre: da mesi il suo nome viene accostato ai bianconeri, anche se ad oggi un suo passaggio alla Juventus è difficilmente preventivabile viste le difficoltà economiche della Vecchia Signora.

Ma non c'è certo solo la Juventus sul giocatore: dal PSG al Bayern Monaco, dal Manchester City al Tottenham, tutti i grandi club hanno messo gli occhi sull'attaccante serbo. Nelle scorse settimane il ds dei londinesi Paratici avrebbe incontrato Pradè e Barone.