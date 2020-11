"Così è triste", titola stamani il Corriere Fiorentino in prima pagina in merito alla sconfitta della Fiorentina contro la Roma. Viola battuti 2-0 all'Olimpico senza mai creare pericoli. Gli esperimenti di Iachini non funzionano, in casa viola serve una svolta anche perché la squadra non sembra più rispondere alle richieste ed esigenze del proprio allenatore. Il caos viola è servito.