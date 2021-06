CORR.FIO, Nessuna chiamata ad FR7: l'ultimo giorno

Da domani, 1° luglio, comincia la nuova stagione e sarà l'inizio di una nuova era per la Fiorentina. Come sottolinea il Corriere Fiorentino, sarà anche il giorno in cui i contratti in scadenza cesseranno: da Montella a Iachini, passando per Prandelli, anche i tecnici finalmente chiuderanno il loro contratto con la Fiorentina.

Tra i giocatori invece è Franck Ribery il caso più importante: il francese ancora non è stato chiamato e domani sarà svincolato. Un silenzio che FR7 non ha per niente gradito anche perché lui, al contrario, in queste settimane non ha fatto altro che mandare messaggi d’amore. Accolto da re, l’ex Bayern rischia di andarsene nell’indifferenza più assoluta. Nel frattempo il suo agente ha ricevuto proposte dall'Italia e dalla Germania.