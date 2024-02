CORR.FIO, Lazio bestia nera. Giocherà come col Bayern

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere Fiorentino definisce la Lazio di Sarri la bestia nera della Fiorentina di Italiano. I numeri non mentono e i biancocelesti sono diventati un vero e proprio tabu in questi due anni e mezzo: cinque confronti, quattro sconfitte un pareggio e nessuna vittoria con 10 reti subite e 1 segnata. Un quadro abbastanza desolante insomma, che si fa addirittura disastroso se si prendono in considerazione soltanto le gare giocate al Franchi.

Sarri cercherà di calare il tris giocandosi esattamente la stessa carta: il contropiede. Una soluzione adattata in tutti a faccia a faccia e anche nel recente 1-0 sul Bayern Monaco. Riuscirà Italiano a trovare la formula per spezzare il doppio incantesimo? Per la risposta non resta che aspettare domani.