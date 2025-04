Comuzzo cerca il rilancio: Juve e Napoli già alla finestra. E Commisso che farà?

Sulle pagine odierne de La Nazione viene proposto un focus legato a Pietro Comuzzo, probabilissimo titolare nella Fiorentina che domani sera sfiderà nell'andata dei quarti di finale di Conference il Celje. Il "soldato" sta vivendo una stagione complicata da interpretare e rileggere. Protagonista assoluto nella prima parte. Giovane emergente del pallone nazionale da far gol anche al ct Spalletti e poi le luci del palcoscenico che cominciano ad abbassarsi per colpa di una assetto tattico (la difesa a tre) che non è esattamente il suo terreno migliore.

Tutto questo mentre il mercato di gennaio inizia girare come un vortice impazzito attorno al suo nome. Ecco, la Conference potrebbe rimettere Comuzzo al centro di tutto questo, perché il mercato - quello dell'estate in arrivo - rappresenterà una chiave definitiva per il soldato viola. A cercarlo saranno ancora Napoli e soprattutto Juventus, e la Fiorentina farà i suoi calcoli. Se Commisso voleva 40 milioni a gennaio, qualcuno può pensare che farà sconti a giugno?