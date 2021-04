CHIESA, Iachini risentirà del suo addio. E cita Callejon

La Nazione sottolinea che, rispetto alla sua precedente esperienza sulla panchina viola, Beppe Iachini dovrà fare i conti con un dettaglio che non è proprio tale e cioè l'assenza di Federico Chiesa, che riusciva a "strappare" con le sue accelerazioni facendo guadagnare metri preziosi a una squadra tendenzialmente molto chiusa. Non ci sono sostituti per Chiesa - prosegue il quotidiano - anche se curiosamente ieri Iachini ha fatto riferimento a Callejon, almeno per la fase di attacco, il quale tuttavia non copre all'occorrenza tutta la fascia come l'ex viola.