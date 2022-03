CABRAL, Scalda i motori: un mese per sbloccarsi

Se non ora, quando? Aprile dovrebbe essere il mese decisivo per vedere sempre più al centro dell’attacco il nuovo finalizzatore del futuro della Fiorentina: Arthur Cabral. Perché al di là dell’infortunio accusato da Piatek in questa sosta per le Nazionali, adesso gli occhi sono tutti puntati sul brasiliano dal Basilea per oltre 15 milioni di euro. È lui il vero sostituto di Vlahovic, almeno nelle idee del club.Questa sosta è stata molto importante per Cabral. Non c’è tempo da perdere, anche perché tra campionato e Coppa Italia (compreso il probabile recupero della sfida rinviata lo scorso 6 gennaio contro l’Udinese), la Fiorentina dovrebbe disputare sei gare ad aprile. E gioco forza, Italiano avrà bisogno di ricambi, di alternanza. Che sia nelle logiche di chi partirà titolare oppure a gara in corso. A partire dalla sfida di domenica prossima (ore 12,30 al Franchi) contro l’Empoli. È fondamentale per i viola ripartire dalle ottime sensazioni mostrate a San Siro contro l’Inter. Da quella continuità derivata dai cinque punti conquistati nelle ultime tre gare. Cabral, come detto più volte da Italiano, ha bisogno di tempo sia per ambientarsi che per adattarsi a un campionato totalmente differente per ritmo, intensità e richieste tattiche rispetto a quello svizzero. Ma la Fiorentina ( e il tecnico viola) credono fortemente nelle sue qualità e anche per questo sarà fondamentale non fallire il tempo d’inserimento. La gara con l’Empoli potrebbe essere quella ideale.